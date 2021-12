Taxa de transmissão da COVID: Uberaba vive elevação de cerca de 80%

Uberaba, que tem cerca de 340 mil habitante, segundo o seu último Vacinômetro, divulgado nesta terça-feira (28/12), desde o início da vacinação da COVID na cidade, já foram aplicadas um total de 544.965 mil doses da vacina (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Em uma semana, a taxa de transmissão da COVID-19 em Uberaba subiu cerca de 80%. No boletim epidemiológico do dia 20/12 - segunda-feira da semana do Natal - ela estava em 0,71, sendo que desde o boletim da última segunda (27/12), o índice vem registrando 1,26.

Por outro lado, de acordo com as autoridades sanitárias, felizmente as internações de pacientes COVID em hospitais do município continuam controladas. De 105 leitos de enfermaria/COVID disponíveis há neste momento seis pacientes internados e de 87 de UTI há oito internados.

Segundo informações divulgadas pela diretora de Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), Monique Félix, se a taxa de transmissão da COVID-19 for superior a 1, em média, cada indivíduo infectado transmite a doença para mais de uma pessoa. Mas, se ela for menor que 1, cada vez menos indivíduos se infectam e o número de novos casos retrocede.

Com relação ao número de mortes causadas pela doença em Uberaba, com o avanço da vacinação, este dado tem caído na cidade nos últimos meses.



Entre os dias 1 e 29 deste mês foram registradas 15 mortes, sendo que no mesmo período do mês passado 19 moradores da cidade morreram de COVID e no período de 1 a 29 de outubro foram contabilizados 31 óbitos. O mês mais letal da pandemia em Uberaba foi no mês de abril, quando foram registradas 240 mortes.

Desde o início da pandemia, o maior município do sul do Triângulo Mineiro registrou 46.365 casos positivos da COVID-19, sendo que destes 1.390 pessoas morreram, 44.526 se recuperaram e neste momento há 449 casos ativos.