COVID-19: Pouso Alegre confirma os primeiros casos da variante Ômicron

Pouso Alegre confirma os primeiros dois casos da Ômicron (foto: Madu Macedo/Divulgação) A prefeitura de Pouso Alegre confirmou nesta quinta-feira (30/12) os primeiros dois casos de moradores da cidade contaminados com a variante Ômicron da COVID-19. Trata-se de duas mulheres, uma de 23 anos e outra de 25 anos.

No final de novembro, a Prefeitura de Pouso Alegre lançou a campanha “Alvo Fácil”, que tem como objetivo incentivar as pessoas a tomarem a vacina contra a COVID-19 e evitar que se tornem um alvo fácil para o vírus.

Ômicron no Sul de Minas

Nesta quinta-feira, o secretário de estado de Saúde, Fábio Baccheretti, informou que Minas Gerais já registrou 130 casos da nova variante, sendo que 85 são em Belo Horizonte. As informações foram divulgadas durante a última reunião do Comitê Extraordinário Covid-19 de 2021.

Fábio Baccheretti reforçou que, assim como as demais cepas, os cuidados devem ser redobrados. “Não é o momento de relaxarmos. A população deve continuar usando máscaras, evitar aglomerações e realizar a higienização das mãos corretamente”, alertou.

Nos últimos 14 dias, a taxa de incidência caiu 4%. No entanto, considerando a última semana, o índice subiu 40%, conforme dados do Comitê Extraordinário Covid-19. Já as solicitações por internação tiveram redução de 15%.

Vacinação em Minas

Minas Gerais atingiu a marca de 85% da população acima de 12 anos com as duas dose da vacina contra a COVID-19, sendo que 15% da população já recebeu a dose de reforço. Mais de 34 milhões de imunizantes já foram aplicados desde o início da campanha.





De acordo com o secretário, as vacinas para as crianças com idade entre 5 anos e 11 anos devem começar a chegar no estado em janeiro. “Já existe uma sinalização do Ministério da Saúde de que o envio das doses iniciará no próximo mês”, disse.

Fábio Baccheretti reiterou que Minas Gerais não exigirá a receita médica para a vacinação infantil. “Não haverá a exigência da prescrição médica. O público infantil será tratado como os diversos públicos dentro do Programa Nacional de Imunizações (PNI) ”, afirmou.



A variante Ômicron do novo coronavírus surgiu no continente africano e está se espalhando pelo mundo. Os primeiros casos no Sul de Minas apareceram na semana passada, em Extrema. A cidade que faz divisa com o estado de São Paulo tem 23 casos confirmados, todos de trabalhadores de uma mesma empresa, que participaram de um evento de fim de ano.