O dia 1º de janeiro é feriado nacional. Confira como será o funcionamento dos diversos órgãos e equipamentos em Belo Horizonte.

A coleta domiciliar de lixo, a coleta seletiva e a varrição, entre outros, não serão executados no primeiro dia do ano. As Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPVs) também estarão fechadas.