Homem incendeia supermercado em Valadares; veja vídeo

O homem jogou o combustível que estava no balde, perto de uma gôndola, e ateou o fogo (foto: Reprodução Câmera de Segurança/PM/Divulgação) A Polícia Militar continua à procura do homem que jogou um líquido inflamável e ateou fogo em um supermercado, no fim da tarde de quinta-feira (30/12), em Governador Valadares, no Leste de Minas. Toda a ação do homem foi filmada pelas câmeras de segurança da loja da Avenida JK, de uma grande rede supermercados da região.

O segundo ato de sua missão incendiária foi riscar o fósforo e acender um pequeno pedaço de papel, que foi atirado à poça de combustível. O homem deu às costas para o incêndio, por alguns segundo, mas voltou para espalhar o fogo.

Funcionários do supermercado tentaram conter o homem, mas aconteceu uma explosão que elevou as labaredas. Todos correram, inclusive o incendiário, que escapou pela Avenida JK. Refeitos do susto, os funcionários do supermercado pegaram os extintores de incêndio, evitando uma tragédia. Ningupem se feriu.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram chamados. Analisando as imagens, a polícia identificou o homem e foi até a casa dele.

A família informou aos policiais que ele estava sob surto psicótico desde a manhã de quinta-feira, fato que pode explicar a motivação do ato incendiário.