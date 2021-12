Cinco regionais de BH têm alerta de risco geológico nesta sexta-feira (31)

Área de risco na Avenida Teresa Cristina, em Belo Horizonte (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O último dia de 2021 tem alerta de risco geológico em cinco regionais de Belo Horizonte, de acordo com o comunicado da Defesa Civil. A previsão para esta sexta-feira (31/12) é de chuva moderada a forte com trovoadas isoladas e rajadas de vento.





Centro Sul: 427 (119%)

Nordeste: 390,6 (108,8%)

Noroeste: 372,8 (103,9%)

Leste: 369,2 (102,9%)

Oeste: 360,8 (100,5%)

Venda Nova: 365,6 (99,4%)

Norte: 341,8 (95,2%)

Pampulha: 321,2 (89,5%)

Barreiro: 317,4 (88,4%)

Nesta sexta-feira (31) a previsão meteorológica indica que o dia será de céu encoberto com chuva a qualquer hora que pode ser de intensidade moderada a forte, acompanhada de trovoadas isoladas e rajadas de vento ocasionais. A temperatura mínima foi de 15 °C, a máxima estimada é de 22 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 85% à tarde.

Ocorrência de chuva (40 a 60 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até as 8h de sábado (1º).

Recomendações durante a chuva:

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.