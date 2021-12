Chance de chover em BH na noite desta sexta-feira é de 60% (foto: Jair Amaral/DA/PRESS)

A chuva, que não tem dado trégua nos últimos dias, poderá não aparecer na virada deste 31 de dezembro para 1º de janeiro de 2022. Se a previsão se confirmar, o ano novo chegará sem tempestades. O meteorologista Ruibran dos Reis informa que as chances de precipitações, na noite desta sexta (31/12), são de 60%.

"É muito alta a probalidade de termos um réveillon tranquilo", diz. O meteoroligsta também afirma que não há nada que aponte para que as tempestades que atingiram Belo Horizonte em 2020 se repitam no início do novo ano.

Ao longo de todo o dia, no entanto, o céu deverá permanecer encoberto por nuvens em BH, com possibilidade de chuva a qualquer momento. O meteorologista explica que a nebulosidade é causada pelo fenômeno denominado de zona de convergência do Atlântico Sul.

O fenômeno se explica pela queda da pressão atmosférica no litoral do Rio de Janeiro e São Paulo, o que favorece a formação de um corredor que permite o deslocamento da umidade entre a Amazônia e o oceano Atlântico. "A umidade que vem da Amazônia organiza nebulosidade. A queda da pressão favorece a convergência de umidade na Amazônia."

Para o sábado, ainda há previsão de chuva. "São de 60% a 70% de chances de chuvisco pela manhã", diz Ruibran. No entanto, a partir de domingo o tempo começa a se firmar. "No domingo, a probalidade cai, com previsão de sol entre nuvens", afirma.