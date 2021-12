Chuva forte deve atingir BH e região na virada do ano; confira previsão

Chuva em Belo Horizonte não tem previsão para ter fim (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press )







alerta para ocorrência de chuvas intensas (entre 50 e 100 milímetros), acompanhadas de rajadas de vento que podem alcançar até 100 km/h em grande parte do estado, entre 11h desta sexta-feira (31/12) e 11h de sábado (1º/1).

A virada do ano tem grandes chances de ser debaixo d’água em Minas Gerais. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou umpara ocorrência deintensas (entre 50 e 100 milímetros), acompanhadas de rajadas de vento que podem alcançar até 100 km/h em grande parte do estado, entre 11h desta sexta-feira (31/12) e 11h de sábado (1º/1).





Seis regionais de BH têm alerta de risco geológico nesta sexta-feira (31) No primeiro dia de 2022, o tempo segue instável e ocorrem pancadas de chuva a qualquer hora com raios e rajadas de vento, especialmente no Centro, Noroeste e Zona da Mata.









Ainda de acordo com o Inmet, há condições para chuva forte sobre BH e Região Metropolitana.







Céu nublado em todo estado

O primeiro sábado do ano deve ter céu encoberto com pancadas de chuva por vezes fortes, com trovoadas isoladas no Noroeste, Central Mineira, Metropolitana e Zona da Mata.





Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Oeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Sul/Sudoeste e Campo das Vertentes.









Previsão para domingo (2/1)

Minas Gerais Céu encoberto com pancadas de chuva, por vezes fortes, com trovoadas isoladas no Noroeste, Central Mineira, Metropolitana e Zona da Mata. Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Oeste, Triangulo Mineiro/Alto Paranaíba, Sul/Sudoeste e Campo das Vertentes. Demais regiões, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.



Máxima: 35ºC Mínima: 13°C

Belo Horizonte

Céu encoberto com pancadas de chuva, por vezes fortes, com trovoadas isoladas.

Máxima: 22ºC

Mínima: 17°C Demais regiões, céu nublado a parcialmente nublado com chuva isolada.

Chuva em BH

O Inmet informou que a estação convencional de Belo Horizonte, localizada no Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul da capital, acumulou 373 mm de chuva total no mês de dezembro de 2021. Esse valor representa 3,9% acima da média histórica que é de 358,9 mm.





O ano de 2021 foi mais chuvoso que a média. O total de chuva acumulado durante todo o ano de 2021 em Belo Horizonte na estação convencional foi de 1.759,3 mm e a média anual é de 1.602,6 mm.





Ainda é cedo para dizer quanto deve chover em janeiro, mas vale ressaltar que faz parte da temporada de chuva. A média climatológica é de 329,1 mm e, de acordo com os dados da série histórica do Instituto, o mês de janeiro mais chuvoso ocorreu no ano de 1985 com um total de chuva de 850,3 mm e o mais seco no ano de 1976 com apenas 32,2 mm de precipitação.