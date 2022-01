BR-381 continua parcialmente interditada após 16 horas do acidente

Caminhão tanque pegou fogo e a carreta ficou atravessada nas pistas, com sua carga espalhada (foto: Roberto Higino/Divulgação)

Já se passaram mais de 16 horas após uma carreta e um caminhão se chocaram de forma violenta na BR-381, na altura do km 161, na madrugada deste sábado (1/1) e a pista ainda não foi 100% liberada no início desta noite.Às 13h56, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) publicou no Twitter que a pista da BR-381 foi liberada parcialmente, utilizando o sistema de siga e pare.A carreta, que transportava pequenas caixas de bebidas lácteas e iogurte, seguia pela BR-381, sentido Valadares. Na entrada da ponte sobre o Córrego do Onça, em uma curva, o motorista perdeu o controle da direção e tombou.A carreta foi se arrastando pela pista e bateu em um caminhão tanque, usado para o transporte de leite, que estava vazio. O motorista do caminhão tanque morreu no local do acidente, depois de ter o seu corpo arremessado para fora do veículo, que pegou fogo.O motorista da carreta sofreu fratura exposta no braço esquerdo e foi socorrido pela ambulância do Corpo de Bombeiros. Consciente, ele foi levado para o Pronto-Socorro do Hospital Municipal de Governador Valadares.Ainda segundo a PRF, por volta das 17h, a BR-381, no sentido Minas, permanecia com fluxo normal.