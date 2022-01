Carro cai de ponte e mata pai e filha

Veículo caiu de uma altura de 15 metros (foto: CBMMG)

Um pai, de 29 anos, e a filha, de três, morreram nessa sexta-feira (31/12), quando o veículo em que viajavam caiu de uma ponte sobre o Rio das Mortes>



O acidente ocorreu no KM 262 da BR-265, nas proximidades de São João del-Rei, no Campo das Vertentes.





A mãe, de 33 anos, sobreviveu, mas com vários ferimentos.

Segundo informações do Boletim de Ocorrências do Corpo de Bombeiros (BO), o motorista perdeu o controle do veículo, que caiu da ponte, de uma altura de aproximadamente 15 metros.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram os corpos de pai e filha nas margens do rio. Foram retirados por populares. Os bombeiros desceram até o local onde estava o veículo, de difícil acesso, para retirar o carro, que estava a um metro de profundidade.

Os corpos foram levados para uma funerária. A mãe, com ferimentos leves, foi encaminhada para uma unidade hospitalar, em São João Del-Rei.