Filha morre em acidente com os pais após carro cair em ribanceira na BR-040

Depois de bater numa árvore, veículo rolou por uma ribanceira (foto: CBMMG)

Uma mulher de 26 anos morreu em um acidente no KM 725 da BR-040, na localidade de Campestre Dois, distrito de Correia de Almeida, próxima a Barbacena, na Serra da Mantiqueira, no final da tarde desta segunda-feira (16/8). Um Ford Fiesta vermelho saiu da pista, bateu numa árvore e em seguida se precipitou pela ribanceira. O veículo era ocupado por três integrantes de uma mesma família, o pai, que era o motorista, a mãe e a filha, que estava no banco traseiro e morreu após ser atendida.

O casal de idosos ocupava os dois bancos dianteiros. A filha, de 26 anos, ia no banco traseiro. Quando os bombeiros chegaram no local, os três estavam presos no interior do veículo. A filha foi retirada, no entanto, tão logo foi colocada na ambulância, entrou em parada cardiorrespiratória (PCR).

Foram feitas manobras de ressuscitação, mas ela morreu durante o trajeto para o Hospital Regional de Barbacena, onde também foram levados seus pais, que permanecem internados.