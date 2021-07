Ex-prefeito, esposa e motorista morrem em acidente na BR-040

O motorista Rômulo Braga, o ex-prefeito de Entre Rios de Minas, Luiz Miranda de Rezende e a esposa dele, Lourdinha Souza Miranda, morreram no acidente (foto: Reprodução da internet/Facebook)







Três pessoas morreram em um acidente na noite dessa terça-feira (20/7) na BR-040, trecho entre Itabirito e Ouro Preto, na Grande BH. As vítimas eram um ex-prefeito de Entre Rios de Minas, na Região Central do estado, a esposa dele e o motorista do veículo.









Um dos ocupantes da carreta teve ferimentos mais graves, segundo a concessionária. Não há informações sobre o estado e saúde dela.





As pessoas que morreram são Luiz Miranda de Resende, de 72 anos, a esposa dele, Lourdinha Souza Miranda, de 37, e Rômulo Braga, de 57, que dirigia para o casal no momento do acidente.



Todas as vítimas moravam em Entre Rios de Minas. Resende foi prefeito do município entre 1997 e 2000. Ele também era proprietário do restaurante Café com Prosa, na BR-383, estabelecimento muito popular na região.





Segundo a prefeitura de Entre Rios de Minas, as mortes geraram grande comoção na cidade. Amigos das vítimas publicaram mensagens de pesar nas redes sociais.



De acordo com a prefeitura, os três serão velados nesta quarta (21/7) na Câmara Municipal, mas o horário ainda não foi confirmado. A prefeitura também prepara uma nota oficial e um decreto de luto pelas vítimas.