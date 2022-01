Estrutura de prédio desaba em BH e moradores são retirados

A estrutura de um prédio em Belo Horizonte começou a ceder na manhã deste domingo (9/1). A propriedade fica na Rua Ernani Agricola, Bairro Buritis, Região Oeste.A Defesa Civil está a caminho do local e, por questões de segurança, os moradores foram orientados a desocupar o edifício até que seja realizada vistoria de risco. A princípio não houve danos estruturais no prédio, mas somente na área de lazer (quadra).

Estrutura de prédio no Buritis desaba neste domingo (9/1)

Militares do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e da Polícia Militar já estão na rua para fazer o acompanhamento. No chamado, um morador informou que parte do prédio desabou, mas sem causar vítimas.