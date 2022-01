Homem que estava em lancha atingida por rocha faria aniversário hoje

Maycon Osti estava em férias e planejava comemorar o aniversário em Capitólio (foto: Reprodução/Redes Sociais) Quatro das 10 pessoas que morreram na tragédia em Capitólio , no Sudoeste de Minas, ocorrida ontem (8/1), são de uma mesma família que vive, em parte, no interior de São Paulo. Um deles, Maycon Osti, completaria hoje (9/1) 25 anos de idade, e estava na cidade para aproveitar as férias do trabalho e o aniversário.

Maycon estava acompanhado da namorada, Camila da Silva, a mãe dela Carmem Pacheco e Geovany Silva, que seria o namorado de Carmem. Eles estavam no barco intitulado "Jesus", que foi atingido pela pedra que despencou de uma altura de cinco metros de altura, segundo os bombeiros.

A mãe do jovem, Tânia Osti, disse que ele tinha ido a Capitólio para passar as férias que tinha tirado do serviço - ele era mecânico de caminhões - e ia aproveitar para comemorar aniversário.

"Era um menino muito amoroso, ajudava sempre que podia os outros, fazia campanhas de arrecadação de brinquedos e alimentos. Foi uma coisa muito triste", contou, ainda muito abalada. Maycon nasceu em Campinas.

A família aguarda a identificação oficial do Corpo de Bombeiros e Polícia Civil de Minas Gerais para velório e enterro.