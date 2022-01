Cheia do Rio São Francisco ameaça Benjamim Guimarães, patrimônio cultural

O comunicado da Cemig informa que devido ao aumento de nível do reservatório da Usina Hidrelétrica (UHE) de Três Marias, será necessário iniciar o vertimento pelas comportas. Com isso, o barco que está com o casco aberto nas duas laterais, pode ser atingido pelas águas do Rio, que possivelmente pode subir.





Segundo um morador local, a situação é de preocupação. Isso porque, segundo ele, muitas vezes a água do Rio já ultrapassou uma altura equivalente a do segundo andar do barco.





Em contato com a Emutur, Empresa Municipal de Turismo responsável pelo Vapor em Pirapora, a mesma informou que estava tomando providências para a segurança do barco, mas não quiseram informar o que seria adotado como medida de proteção do vapor.





A reportagem do Estado de Minas também procurou o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA) para questionar sobre a continuidade das obras de restauração, mas até a publicação desta matéria não obteve respostas.







*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira