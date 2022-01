Minas Gerais permanece com chuvas fortes nesta terça-feira (11/1)

Tempo chuvoso em Minas (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Apesar de certa trégua em alguns municípios de Minas Gerais, nesta terça-feira (11/1?, o céu segue encoberto e ainda com previsão de muita chuva para o estado. As pancadas podem ser de intensidade moderada à forte.

O aviso, válido até as 8h desta quarta-feira (12/1), destaca que as pancadas podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), devem ocorrer momentos de abertura, provocando mormaço nesta tarde em BH.

“Entretanto, esta condição pode contribuir para chuvas de intensidade mais forte, com raios e ventania”, explica a meteorologista do Inmet, Anete Fernandes.

Nas regiões Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce o céu fica parcialmente nublado e há possibilidade de chuvas isoladas.

A meteorologista ainda informou que as chuvas devem começar a reduzir na quarta e não há previsão de um novo período chuvoso para o estado.

Nesta terça, a menor temperatura registrada em BH foi 17°, na estação meteorológica do Cercadinho. A máxima deve chegar aos 27°.

Já a mínima do estado foi registrada no Sul de Minas, no município de Maria da Fé, com 16°. A maior deve ocorrer na Região Norte, quando os termômetros podem chegar aos 34°.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira