Zema anuncia ajuda de R$ 47 milhões às cidades afetadas pela chuva em Minas

Romeu Zema anunciou o repasse emergencial do Governo Federal nesta segunda-feira em coletiva de imprensa (foto: Pedro Gontijo/Imprensa MG)

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), anunciou, nesta segunda-feira (10/1), um repasse emergencial de R$ 47 milhões para as cidades afetadas pelas chuvas em Minas Gerais. O valor será disponibilizado pelo Governo Federal e deverá ser repassado aos municípios que desde o fim de 2021 sofrem com os fortes temporais no estado.