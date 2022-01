Rio Paraibuna tem 2ª maior cheia em 20 anos, transborda e alaga ruas em JF

Ruas do Bairro Industrial em Juiz de Fora foram inundadas após parte do Rio Paraibuna transbordar (foto: Reprodução/Redes sociais) O Rio Paraibuna, que corta o município de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, transbordou na noite desta segunda-feira (10/1), na altura no Bairro Industrial, na Zona Norte da cidade, deixando várias ruas inundadas. Conforme a Defesa Civil, a situação é de alerta máximo, com risco de transbordamento também por toda a cidade, incluindo a Região Central.









Também somente nesta segunda-feira, o nível do Rio Paraibuna subiu 63 centímetros em quatro horas, atingindo 3,98m, sendo que o nível normal é de 1,40m. Trata-se da segunda maior cheia do rio nos últimos 20 anos.

Rio Paraibuna tem 2ª maior cheia em 20 anos, transborda e alaga ruas em JFhttps://t.co/F05gEYfynP pic.twitter.com/AyrJPdv8Pb %u2014 Estado de Minas (@em_com) January 11, 2022





Sete equipes da Defesa Civil estão nas ruas para atender todas as ocorrências e verificar as condições das casas afetadas. Já são mais de 100 chamadas atendidas até as 19h.





Hoje, o órgão também emitiu alerta sobre risco de transbordamento de córregos e outros rios que cortam o município – o que acabou acontecendo em dois pontos da cidade. O Córrego São Pedro, que corta os bairros Vale do Ipê e Democrata, e o Córrego Humaitá também transbordaram.





Em pronunciamento, a prefeitura Margarida Salomão (PT) pediu que a população fique em casa. “A cidade está em alerta. O volume de chuva que caiu afeta muito a vida de todos. A saída da calha do Rio Paraibuna é algo que não vemos há muitos anos. A gente costuma ter a saída de córregos das calhas, mas a saída do rio é uma coisa assustadora”.





Pontos de interdição na cidade





O Acesso Norte; a Rua Monsenhor Gustavo Freire, no Bairro Dom Bosco; e a Rua Feliciano Pena, no Bairro Mariano Procópio, estão interditados ao trânsito de veículos e de pedestres devido aos alagamentos. As informações foram divulgadas às 19h41 pela Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) do município.





A ponte do Bairro Manoel Honório, na Zona Leste, está sendo monitorada e poderá ser interditada a qualquer momento. Já a ponte Domingos Alves Pereira, popularmente conhecida como ponte vermelha, no Bairro Santa Terezinha, na Zona Nordeste, também foi bloqueada nesta tarde para o tráfego de veículos. Pouco tempo depois, a chuva parou e ela foi liberada. A estrutura segue sendo monitorada, caso seja necessária nova interdição.





A Avenida Garcia Rodrigues Paes, também no Acesso Norte, está fechada a partir da entrada do Viaduto Engenheiro Ramirez Gonzalez, no sentido centro/bairro.





Cesama garante que não há risco nas barragens





A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) é responsável em Juiz de Fora pelas barragens de Chapéu d'Uvas, São Pedro e Dr. João Penido. Conforme a companhia, há estabilidade estrutural e segurança em todas elas. Em uma delas, a de Chapéu d'Uvas, o nível da água está 3,70m abaixo do limite de transbordamento.





No último fim de semana





As equipes da Defesa Civil realizaram vistorias em 67 unidades habitacionais ao longo do fim de semana e 13 imóveis foram interditados. Outras 27 pessoas precisaram desocupar as residências de maneira preventiva.

Uma das ocorrências mais graves aconteceu no domingo (9/1), no Bairro Santa Rita, quando uma edificação desabou parcialmente. Todos os imóveis próximos foram vistoriados e cinco precisaram ser interditados.