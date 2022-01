Valadares prevê enchentes de grandes proporções e até 10 mil desalojados

As águas do Rio Doce já tomaram o Marco Zero da cidade, no Bairro São Tarcísio (foto: Juninho Nogueira/Divulgação) O prefeito de Governador Valadares, André Merlo, decretou situação de emergência no município nesta segunda-feira (10/1) por causa do risco de enchente de grandes proporções em Valadares. As projeções feitas pelo Sistema de Comando em Operações (SCO), formado pelo governo municipal e órgãos de segurança, estimam que a cidade pode ter 10 mil desalojados, entre os 55 mil moradores das regiões ribeirinhas.

Desalojados conversam na parte alta do Bairro São Tarcísio: ao fundo, o pico da Ibituruna (foto: Juninho Nogueira/Divulgação)

“Mas estamos preparados, com caminhões e pessoal de trabalho, caso a população precise para alguma mudança. Para o pós-enchente, temos um efetivo de 400 homens para limpeza, mais de 115 equipamentos caminhões para limparmos a cidade”, disse o prefeito.

Decretada a situação de emergência, o município poderá ter acesso a recursos federais e estaduais de forma facilitada e fazer compras emergenciais sem licitação, para custear ações necessárias à recuperação das áreas inundadas. “E também favorecer as pessoas que tiveram os imóveis afetados pelas chuvas, já que este poderão solicitar a liberação do FGTS”, explicou André Merlo.

Carro tenta vencer as águas na margem esquerda do Rio Doce, no Bairro São Pedro (foto: Juninho Nogueira/Divulgação)

Correnteza do rio leva balsa

Nesta tarde, uma balsa que faz a travessia do Rio Doce entre os bairros São Paulo e Ilha dos Araújos se soltou do cabo de aço que a ancorava no píer de madeira na beira do rio, no Bairro São Paulo.

O Corpo de Bombeiros foi chamado imediatamente e algumas pessoas que estavam próximas à margem esquerda do rio alegaram que havia passageiros na balsa, que foi arrastada pela correnteza, afundando em seguida.

Os bombeiros montaram uma operação de salvamento, com mergulhadores, mas logo outras pessoas desmentiram a denúncia inicial, informando que a balsa estava sem passageiros. Apenas com o balseiro estava na embarcação e, ao sentir que a balsa havia se soltado, ele pulou e escapou, sem ferimentos.