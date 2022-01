Família morta na tragédia em Capitólio é velada e enterrada em Serrania

O ginásio poliesportivo da cidade foi preparado para receber a família vitimada em Capitólio (foto: Alterosa/Divulgação) Quatro dos dez turistas mortos na tragédia em Capitólio, no Sudoeste de Minas Gerais, quando um rochedo se desprendeu e atingiu lanchas que estavam no local, foram veladas e enterradas nesta segunda-feira (10/1) em um velório coletivo em Serrania. As quatro vítimas, todas da mesma família, receberam o adeus no ginásio poliesportivo da cidade.









“É triste. São quatro pessoas queridas da nossa cidade de Serrania. O Sebastião viveu a vida inteira em Serrania, construiu sua família aqui e era muito querido, e deixou apenas uma filha. É uma tristeza. Hoje foi um dia muito triste na nossa cidade. Demos o total apoio para que o sepultamento ocorresse de forma digna a uma família que tanto se dedicou à nossa cidade”, afirma Elton Bueno, vice-prefeito de Serrania.





O ginásio poliesportivo foi escolhido como forma de homenagem à família, querida e admirada pela cidade, explica Elton. Porém, para ele, esse momento de condolências a alguém tão querido nunca chegaria.





“Optamos, apesar de termos um velório recém-reformado, por velá-los no Ginásio Poliesportivo Amélio Bueno da Fonseca, onde preparamos o local para que os quatro corpos ficassem juntos. Fizemos um sistema de segurança levando em conta a COVID-19 e praticamente a cidade inteira deu uma passada por lá. Eles eram muito queridos. Mas eu nunca imaginei que prepararia o poliesportivo para despedir de entes queridos da cidade.”





Serrania decretou luto oficial pela família vítima da tragédia em Capitólio. Os quatro estavam na lancha chamada Jesus, uma das que foram atingidas no momento em que o rochedo se desprendeu do Cânyon no último sábado (8/1).





A Polícia Civil de Minas Gerais identificou as 10 vítimas da tragédia. São eles:

• Júlio Borges Antunes, 68 anos, de Alpinópolis (MG);

• Camila Silva Machado, 18 anos, de Paulínia (SP);

• Mykon Douglas de Osti, 24 anos, de Campinas (SP);

• Sebastião Teixeira da Silva, 64 anos, de Anhumas (SP);

• Marlene Augusta Teixeira da Silva, 57 anos, de Itaú de Minas (MG)

• Geovany Gabriel Oliveira da Silva, 14 anos, natural de Alfenas/MG;

• Geovany Teixeira da Silva, 38 anos, natural de Itaú de Minas/MG;

• Tiago Teixeira da Silva Nascimento, 35 anos, natural de Passos/MG;

• Rodrigo Alves dos Anjos, 40 anos, natural de Betim/MG

• Carmem Pinheiro da Silva, de 43 anos, natural de Cajamar (SP)