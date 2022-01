Vítimas da queda do paredão em Capitólio terão velório coletivo em Minas

Local da tragédia em Capitólio, Sudoeste de Minas (foto: Cristiano Machado/Imprensa MG)

Cinco dos dez turistas que morreram quando um paredão de rocha atingiu lanchas em Capitólio , no Sudoeste de Minas, serão enterrados nesta segunda-feira (10/1), no Sul de Minas. O grupo de amigos estava hospedado na mesma pousada, na cidade de São José da Barra e estavam na lancha, de nome Jesus, no momento em que o paredão se desprendeu.