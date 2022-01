Governo de MG decreta luto pela tragédia de Capitólio e fortes chuvas

Rua Tocantins, no Bairro Nossa Senhora de Fátima, em Betim, fica debaixo d'água depois de forte chuva na região (foto: Edesio Ferreira/E.M/D.A Press) Um fim de semana de muitas tragédias em Minas Gerais levou o governador Romeu Zema (Novo) a assinar um decreto de luto oficial de três dias. No documento, publicado neste domingo (9/1), o chefe do Executivo estadual declarou “sinal de pesar” às vítimas da tragédia em Capitólio e em respeito aos mineiros afetados pelas fortes chuvas dos últimos dias.









Além disso, a chuva que atinge o estado tem provocado alagamentos em vários municípios. Ao menos 138 cidades de Minas Gerais decretaram situação de emergência , segundo balanço divulgado nesta segunda-feira (10/01) pela Defesa Civil estadual. Desde o início do período de chuva, 6 pessoas perderam a vida no estado.

Governador Romeu Zema (Novo) em Porteirinha (MG) para acompanhar os estragos das fortes chuvas no estado (foto: Marco Evangelista / Imprensa MG)





Confira a nota oficial na íntegra:





“O governador Romeu Zema assinou decreto de luto oficial de três dias em todo o Estado de Minas Gerais, em sinal de pesar às vítimas da tragédia em Capitólio e em respeito aos mineiros afetados pelas fortes chuvas dos últimos dias.





As forças de segurança do estado continuam trabalhando para conter os riscos e socorrer todas as cidades e vítimas das chuvas.”





Zema também instituiu o Comitê Gestor de Medidas de Prevenção e Enfrentamento das Consequências do Período Chuvoso. No documento, é definido como finalidade promover a coordenação das políticas públicas estaduais de segurança e assistência às vítimas, atendimento aos Municípios e manutenção e recuperação da infraestrutura.