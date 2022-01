Em Betim, parte de bairro continua alagada nesta segunda-feira (10/1)

Parte do Bairro Nossa Senhora de Fátima está alagada desde ontem (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)











Parte do Bairro Nossa Senhora de Fátima, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, amanheceu debaixo d’água nesta segunda-feira (10/1). Desde ontem, ruas e casas estão alagadas por conta do transbordamento do Córrego Estiva, um dos afluentes do rio que dá nome ao município.





Estado de Minas esteve no local no início desta manhã e viu moradores apreensivos observando a cheia do córrego do alto de uma ponte. Casas e comércios ainda tinham água até a metade das paredes.



A reportagem doesteve no local no início desta manhã e viu moradores apreensivos observando a cheia do córrego do alto de uma ponte. Casas e comércios ainda tinham água até a metade das paredes.









Também nesta manhã, o vertedouro de Vargem das Flores, em Betim, continua recebendo o excedente de água. Capacidade máxima foi atingida no sábado (8/1).



Os dois maiores reservatórios do Sistema Paraopeba, o Rio Manso e o Serra Azul, que abastecem boa parte de Belo Horizonte, chegaram neste sábado a 100% de sua capacidade. O terceiro reservatório do sistema, o Vargem das Flores, em Betim, chegou á capacidade máxima no sábado (8/1) e o volume excedente passou a sair pelo vertedouro.





Na sexta-feira, o Estado de Minas mostrou que os reservatórios estavam chegando próximo ao seu nível máximo. Segundo a Copasa, quando eles atingem 100% da sua capacidade, é necessária a vazão controlada da água para que não afete as populações ribeirinhas nem prejudique o abastecimento.