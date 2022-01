Pedras rolam de barranco e Av. Antônio Carlos é parcialmente interditada

A Avenida Antônio Carlos tem trânsito lento na manhã desta segunda-feira (10/1) por conta do risco de deslizamento de terra em um trecho no Bairro Cachoeirinha, Região Nordeste de Belo Horizonte.

No início da manhã, segundo a BHTrans, pedras rolaram de um barranco na altura da Estação Hospital Belo Horizonte, no sentido Centro.

Por causa do risco de deslizamento da encosta, as faixas da pista mista foram interditadas e o trânsito foi desviado para a pista exclusiva para o Move.





8h05 Av Antônio Carlos - Retenção, sentido bairro/centro, entre Hospital Belo Horizonte e Anel Rodoviário https://t.co/KgczcColbD pic.twitter.com/oa3ll9S7L2 %u2014 OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) January 10, 2022

Às 8h, a retenção chegava até a altura do Anel Rodoviário, no Bairro São Francisco, na Pampulha.O local do incidente fica próximo ao ponto onde, em março de 2018, um deslizamento de terra interditou três casas e feriu um casal de moradores de rua que dormia em um barracão improvisado na calçada da Avenida Antônio Carlos.