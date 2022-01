Minas deve ter grande volume de chuvas até terça-feira (11/1)

Clima chuvoso em Minas (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Os mineiros devem ficar atentos pois há previsão de chuvas constantes até terça-feira (11/1).

A Defesa Civil de Belo Horizonte alerta para chuvas entre 50 mm e 70 mm na capital até as 8h de amanhã.

“A tendência é que as chuvas comecem a diminuir já na quarta-feira, causando aberturas de sol em alguns momentos”, explica o meteorologista do Inmet Claudemir Azevedo.

O meteorologista ainda explica porque choveu mais na Região Central do estado nestes últimos dias: “a zona de convergência do atlântico sul que chegou a Minas na última quinta-feira (6/1 ) trazendo instabilidade no tempo e um grande volume de chuva, concentrou-se nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do estado”.

“É comum que a instabilidade do tempo fique mais concentrada nestas áreas durante o período chuvoso no início do ano”, acrescenta o meteorologista.

Segundo Azevedo, até o momento não há previsão de mais chuvas constantes no estado.

A temperatura mínima da capital nesta segunda foi de 17,4°. A máxima prevista é de 22°.

No estado, a mínima foi 15° em Maria da Fé, no Sul de Minas. Enquanto a máxima prevista é de 32°, no Jequitinhonha e Vale do Rio Doce.

Veja as recomendações da Defesa Civil antes e durante as chuvas:

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Fique atento com áreas de encostas e morros.

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen