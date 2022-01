Kalil cobra de Zema R$ 70 milhões para obras na região da Tereza Cristina

Prefeito Alexandre Kalil em entrevista coletiva na manhã de terça-feira (11/01) (foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press)

Prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) afirmou nesta terça-feira (11/1) que aguarda o repasse de R$ 70 milhões do governo de Minas Gerais para dar sequência às obras em pontos críticos da Avenida Tereza Cristina. No local, especialmente no trecho entre as regionais Oeste e Barreiro, há um frequente risco de transbordamento do Córrego Ferrugem e Riacho das Pedras - afluentes do Ribeirão Arrudas - durante fortes chuvas.

O acordo para obras de contenção de enchentes na região da Tereza Cristina aconteceu em maio de 2021, em evento com a presença do governador mineiro Romeu Zema (Novo), do vice-prefeito Fuad Noman (PSD) e de Marília Campos (PT), prefeita de Contagem - cidade próxima à região marcada pelo transtorno das enchentes em períodos chuvosos. Kalil diz que não há licitação enquanto os R$ 90 milhões, valor orçado para parte das obras, não estiverem no caixa da prefeitura.

"Precisamos do governo, são 70 milhões. Ela está parada pois não podemos licitar. É só repassar que a prefeitura coloca mais 20 milhões e temos orçamento para a bacia. A partir do momento em que tiver o repasse para a prefeitura, imediatamente o processo licitatório será feito. Precisamos de 90 milhões. No caso do parque linear, que não causam tragédias, estão separados, problema é bacias. Se o governo passar os 70 milhões, e vamos inteirar os 20, vamos colocar o licenciamento na rua", afirmou Kalil, durante entrevista coletiva na manhã desta terça.

No acordo homologado em maio de 2021 para minimizar as enchentes na região, a previsão era de construir três bacias de contenção de cheias no Córrego Ferrugem.



Em BH, está prevista a construção da Bacia da Vila Esporte Clube e de um parque linear, enquanto outras obras dizem respeito a Contagem.

O governo de Minas ainda não se posicionou sobre as declarações do prefeito de BH. Caso haja uma manifestação, esta matéria será atualizada.