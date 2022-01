Confira os números da COVID-19 em BH nesta terça-feira (11/1)

Nos últimos dias, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) abriu 130 novos leitos públicos de enfermaria na capital. Porém, mesmo com a maior oferta, a ocupação de enfermarias em razão da COVID-19 segue no patamar vermelho, apesar da leve queda desta terça-feira (11/1). Segundo o boletim epidemiológico da PBH, hoje, a ocupação de leitos está em 70,9%. Nessa segunda-feira, o índice estava em 72,3%.

A taxa de transmissão da doença na capital também caiu, após se manter estável no fim de semana. Mesmo se mantendo no nível de alerta - amarelo -, o índice caiu de 1,14% para 1,13%. Isso significa que cada 100 pessoas contaminadas em Belo Horizontes infectam outras 113 com o coronavírus.