Usuários reclamam do reajuste das passagens dos ônibus metropolitanos

Usuários do transporte coletivo metropolitano amanheceram hoje (31/1) com um reajuste nos valores das tarifas. Os novos preços são em virtude dos constantes aumentos do óleo diesel e da inflação. De acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), o reajuste é necessário para garantir que as empresas não fiquem sem condições de disponibilizar as linhas, cumprindo os quadros de horários definidos no contrato.









"Totalmente injusto. Os ônibus estão em péssima condição já tem muito tempo, e o preço da passagem só aumenta, sem nenhuma melhoria. Tem ônibus da linha 2290 que está circulando há anos sem manutenção correta, chega a ser perigoso para os passageiros. Tem veículos que as portas automáticas não funcionam mais, andam com elas abertas." relatou. "Na maioria o sinal de parada não funciona, os passageiros têm que ficar gritando para o motorista parar nos pontos. É desgastante", desabafou.





Além de sofrer com reajustes e a falta de manutenção dos ônibus, Nicoly também reclama sobre os horários dos ônibus, que acabam ocasionando superlotação nos veículos.





"Além de serem ônibus muito antigos, só circulam com mais passageiros do que a quantidade permitida. A população do Bairro Nacional cresceu muito nos últimos anos, e a quantidade de ônibus não. Então apesar de ter um grande número de veículos nas ruas, sempre andam muito cheios, e em alguns horários e pontos específicos, os motoristas não conseguem parar porque não tem como entrar mais ninguém. Por muitas vezes já fiquei horas no ponto tentando voltar para casa", relatou.





Geovani Álvares Pereira, de 35 anos, pega a linha 4610, do Bairro General Carneiro, de Sabará, e afirmou que também não sabia do aumento das passagens e que não acha justo o reajuste. "Não é justo esse valor. O ônibus aqui do Centro da minha casa dá meia hora de viagem. Do Centro para o bairro. Isso aí é um absurdo", pontuou.





Além do aumento na passagem, o usuário também reclama da disponibilidade dos ônibus. "Podia melhorar um pouco os horários. Tenho muito transtorno com os horários, nunca passa no horário certo. E isso é em qualquer hora do dia", relatou Geovani.





De acordo com a Seinfra, o sistema metropolitano de transporte coletivo por ônibus tem, atualmente, 606 linhas em operação na RMBH, conta com uma frota de 2.557 veículos, que realizam uma média mensal de 450 mil viagens. Além disso, eles esclarecem que a partir desta terça-feira (1º/2), o quadro de horários de todas as linhas ativas do transporte metropolitano será normalizado. Ou seja, os ônibus voltam a operar com o horário pré-pandemia.





Nas redes sociais, o assunto também foi debatido. "Qual o significado de aumentar a passagem do ônibus metropolitano de Belo Horizonte se não há nenhuma melhoria, hoje por exemplo, chuva e tá pingando em tudo!", relatou uma usuária no Twitter.

"A passagem de contagem para BH sempre foi um absurdo, mas hoje aumentou para 6,60 SEIS E SESSENTA. E os ônibus seguem caindo aos pedaços e pulando horários.. que desgraça", escreveu outro internauta.

"Passagem dos ônibus metropolitanos de BH aumentaram com a desculpa de que é necessário para manter o serviço funcionando. Que serviço? As linhas de Betim são uma baita porcaria, estão reduzidas há quase DOIS anos e se passam no fim de semana, é milagre. Brincam demais", desabafou.

