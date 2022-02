Estudantes voltam às aulas presenciais em Coronel Fabriciano nesta quinta

As crianças das escolas municipais de Fabriciano usam EPI contra a COVID-19 na sala de aula (foto: Divulgação Prefeitura de Coronel Fabriciano) Mesmo com índices acentuados de casos de COVID-19, Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, anunciou a volta às aulas presenciais para quinta-feira (3/2), marcada pela retomada das regras de prevenção à COVID-19 no ambiente escolar. Será a “volta às aulas com segurança”, conforme anunciou a Secretaria de Governança Educacional e Cultura.





No boletim epidemiológico divulgado na terça-feira (1/2), a ocupação de leitos UTI COVID-19 em Fabriciano estava em 110%. Foram registrados 3 óbitos, 742 pessoas em isolamento domiciliar e 576 casos de COVID-19 sob investigação.

Segundo a SGEC, todas as diretrizes do ano letivo foram adotadas com antecedência e o calendário escolar aprovado pelo Conselho Municipal de Educação já se encontra nas unidades escolares. A expectativa da secretaria é cumprir todas as metas estabelecidas para o ensino fundamental, educação infantil, EJA e educação especial.

“Nesses tempos de pandemia, nós precisamos debater o trabalho em equipe. O resultado agora depende mais do que nunca da união de todos. Já vimos que a COVID-19 não vai embora facilmente e, por isso, estamos certos de que os desafios para a educação permanecem. Nossos educadores demonstraram muita coragem e disposição até o momento e temos certeza que teremos mais um ano letivo de conquistas para toda a educação”, disse Carlos Alberto Serra Negra, Secretário de Governança Educacional.

A secretaria também abriu licitações para aquisição de novas peças do uniforme fornecido aos alunos desde 2018. O kit escolar também está em fase de compra e deve ser entregue brevemente.

Algumas escolas receberam intervenções para receber os estudantes, como as escolas municipais Said Albeny, Argeu Brandão e Boa Vista. Os investimentos, de acordo com a SGEC, são superiores a R$ 5 milhões, com previsão de conclusão neste ano. Apesar do andamento das obras, nenhuma escola vai interromper as aulas.