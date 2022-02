Suspeito de atropelar e matar idosa em Araxá se apresenta à PC e é liberado

Durante interrogatório na PC de Araxá, o suspeito alegou que fugiu do local do acidente porque teve receio de ser agredido por populares (foto: PCMG/Divulgação)

O suspeito de atropelar e matar uma idosa em Araxá no dia 30 de novembro do ano passado se apresentou nessa terça-feira (1/2) à Delegacia de Trânsito da cidade e foi liberado. Mesmo com a apresentação, a Polícia Civil (PC) manteve o pedido de prisão preventiva , mas a Justiça determinou medidas alternativas.