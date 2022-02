Trabalhadora morre atropelada por motorista embriagado

Uma mulher de 33 anos morreu atropelada no início da noite deste sábado (12/02) na Avenida Juscelino Kubitschek, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. O motorista, de 48 anos, fugiu, mas foi localizado e preso depois de teste do bafômetro confirmar que ele estava embriagado.Segundo informações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, o automóvel GM/Cruze descia a avenida, sentido a saída da cidade, quando o motorista perdeu o controle do veículo, saiu da pista, atingiu a pedestre e a prensou contra um muro.