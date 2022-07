Bombeiros controlam incêndio em fábrica de rações da JBS em Passos

Corpo de Bombeiros usou mais de dois caminhões-pipa para controlar o incêndio e não deixar fogo atingir outros tanques (foto: Corpo de Bombeiros de Passos)

Na manhã desta segunda-feira (4/7) um incêndio foi registrado na fábrica de rações da JBS, em Passos, Sudoeste de Minas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio iniciou em um dos tanques de 40 mil litros de óleo vegetal, vindo a entrar em combustão. Não se sabe a causa do incêndio, mas os bombeiros acreditam que houve curto-circuito interno em fusíveis.

04:00 - 03/07/2022 Santa Casa de BH: a 'metrópole' da saúde ferida no incêndio O fogo começou às 7h15 e as chamas de 7 metros de altura só foram debeladas às 10h40. Graças ao trabalho do Corpo de Bombeiros o fogo não se alastrou para outros tanques, de 6 metros de altura cada um.

Trabalharam no combate ao incêndio 12 bombeiros em três viaturas, uma para jogar água e as outras duas para o transporte de homens. Foram gastos dois caminhões-pipa dos bombeiros para contornar o incêndio de grandes proporções. Ninguém saiu ferido.

A Perícia Técnica da Polícia Civil compareceu para os trabalhos de praxe.