Homem é encontrado morto com tiros no rosto e pedra de crack na mão

Rabecão esteve no local do crime e retirou corpo da vítima (foto: Reprodução)

Um homem de 54 anos morreu com tiros no rosto, na noite dessa quinta-feira (18/8), no bairro Jardim Industrial, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, uma pessoa escutou os disparos e viu o corpo da vítima caído na rua. Quando os agentes chegaram no local, o homem já estava sem sinais vitais.

O Samu foi acionado e constatou o óbito. A perícia compareceu ao local do crime e o corpo foi retirado pelo rabecão.

A polícia recolheu o documento de identidade da vítima, uma mochila e uma pedra de crack, que estava na mão esquerda do homem.

Após os trabalhos da perícia, a polícia procurou por câmeras de segurança de comércios próximos que possam ter registrado a ação. Apenas uma loja registrou o crime, mas as imagens estão distantes do local do crime, o que dificultou a polícia a identificar os envolvidos.

Viaturas patrulharam a região na procura de suspeitos e uma possível motivação, mas sem sucesso. Até o momento, ninguém foi preso.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios de Contagem.