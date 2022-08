Mulher é presa em flagrante por injúria racial em Montes Claros

Equipe da Policia Civil que prendeu mulher (foto: Polícia Civil/divulgação)

Uma mulher, de 45 anos, foi presa em flagrante por injúria racial em Montes Claros, no Norte de Minas, nessa quarta-feira (17/08). De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi uma atendente, de 42, que trabalha em uma loja de roupas, no Centro da cidade, onde a suspeita foi detida.

A vítima procurou a delegacia de plantão da Polícia Civil e denunciou a mulher pelo crime de racismo. Conforme fontes policiais, a vendedora disse que a mulher foi até a loja, solicitando a troca de uma peça de roupa. Quando percebeu que seria atendida pela vítima, teria dito a seguinte frase com preconceito racista: “ave Maria desse povo preto”.

Atendente disse que se sentiu humilhada e ficou revoltada com a situação. Declarou ainda que a mesma mulher tinha proferido palavras de cunho racista contra ela anteriormente.

Logo após a formalização da denúncia, uma equipe da delegacia de plantão da Policia Civil (também situada no Centro da cidade) foi até a loja, onde ainda encontrou a suspeita de injúria racial, que recebeu a ordem de prisão em local.

A mulher foi autuada em flagrante pela delegada de plantão, Maria Angélica Almeida Prado, e encaminhada para o Presídio Regional de Montes Claros.

A reportagem tentou, mas não conseguiu contato com a defesa da mulher presa por injúria racial. Em entrevista à Intertv/GrandeMinas, por telefone, a defesa dela informou que a mulher nega ter dito palavras agressivas ou em tom de injúria.

Argumentou ainda que as pessoas que estavam no local não relatam ter ouvido o que a suposta vítima disse ter escutado; e que apenas a viram chorando e apresentando nervosismo.