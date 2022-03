Envolvidos em denúncia de racismo em shopping de BH serão intimados

Júlia Gomes fez a denúncia nesta segunda (21) na Delegacia Especializada de Investigação de Crimes de Racismo, Xenofobia, LGBTFobia e Intolerâncias Correlatas (Decrin) (foto: PCMG/Divulgação )

Entenda o caso

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que os envolvidos no caso de racismo contra Júlia Gomes, de 18 anos, no Shopping Pátio Savassi , na região Centro-Sul de Belo Horizonte, serão intimados nos próximos dias para prestar esclarecimentos.A jovem registrou a denúncia nessa segunda-feira (21), na Delegacia Especializada de Investigação de Crimes de Racismo, Xenofobia, LGBTFobia e Intolerâncias Correlatas (Decrin). A partir disso, foi instaurado o inquérito para apuração do caso.

A microempreendedora Júlia Gomes denunciou ter sido vítima de racismo pela segurança do Shopping Pátio Savassi, na tarde do último sábado (19). A jovem denunciou o caso ao Disque Direitos Humanos (100) e ao Ministério Público.A ação ocorreu enquanto a vítima passeava pelo shopping, à espera do fim de uma reunião do tio, e foi abordada de forma constrangedora, segundo a própria classifica, por um segurança. Ele disse: 'hoje tá aqui só dando voltinha, né? No sentido de que o shopping é pequeno e eu estava passando naquele local várias vezes", contou Júlia.

Após a abordagem, Júlia entrou em uma loja e comprou um produto “para mostrar que poderia estar no shopping”.



Assustada, a microempreendedora ficou sem reação e se sentou na praça de alimentação. “O único sentimento que eu tive é que parecia que eu estava sendo espancada na frente de todo mundo”, contou ao Estado de Minas.



Em nota divulgada no domingo (20) à noite, o Pátio Savassi ressaltou que está investigando o ocorrido e vai trabalhar em conjunto com as autoridades. "O colaborador de segurança que fez contato com a cliente afirmou que a abordou para lhe oferecer ajuda. Após seu relato, a equipe de atendimento tentou fazer contato novamente com a cliente, mas até o momento não obteve retorno", diz.