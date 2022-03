Carreta capotou na BR-040 na manhã desta terça-feira (22/03) (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Um caminhão que transportava bananas capotou na BR-040, na altura de Santos Dumont, Zona da Mata mineira, na manhã desta terça-feira (22/03).

O motorista, de 36 anos, ficou preso nas ferragens e morreu no local.

(foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

As equipes do SAMU e dos Bombeiros foram chamadas por volta das 8h e estão no local aguardando a perícia da Polícia Civil.

Ainda não se sabe o que causou o acidente. Via foi sinalizada e motoristas devem ter atenção ao passar pelo local.