DJ PH da Serra é suspeito de estupro em Viçosa

DJ é conhecido pelo hit "Bala Love", que fez sucesso em 2021 (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O DJ PH da Serra é suspeito de estuprar uma mulher, de 20 anos, após um show na cidade de Viçosa, na Zona da Mata, nesse domingo (20/03). O dono do hit “Bala Love” foi encaminhado até a delegacia e negou o crime.

Segundo a Polícia Militar, a vítima afirmou que tomou um copo de cerveja no camarim do DJ e sofreu um “apagão”, sem se lembrar do que aconteceu. A jovem disse que teve flashes do momento em que subia uma escada.

Depois disso, a vítima acordou nua na cama de uma pousada na cidade de Teixeiras. A camareira do local contou à PM que encontrou manchas de sangue no lençol e estranhou a situação.

Exames apontaram que foi encontrado muito material de esperma na paciente. Também foi feito um exame toxicológico, que apontará se alguma substância foi utilizada para dopá-la, mas o resultado ainda não foi divulgado.

O caso será investigado pela polícia de Viçosa.

Em suas redes sociais, o DJ PH da Serra usou as redes sociais para negar a acusação e disse que “quem não deve, não teme”.

“Eu já tinha ido à delegacia prestar esclarecimento sobre isso. Fui liberado por não apresentar nenhum tipo de prova contra mim. Isso não passa de uma pessoa querendo mídia”, postou.

Também foi publicada uma nota de esclarecimento assinada por um escritório de advocacia. No texto, a defesa afirma que a relação sexual foi consensual e sem qualquer tipo de violência física ou psicológica.

“Reforça-se que não houve ratificação da prisão em flagrante e muito menos pedido de prisão preventiva por parte da Polícia Civil. Lamentamos o ocorrido, mas salientamos que o fato não transcorreu no contexto do divulgado nas mídias sociais”.