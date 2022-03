Motociclista morre em acidente com carro na MG-050, em Minas

Motocicleta ficou caída na beira da estrada e o corpo do motoqueiro foi encontrado no mato (foto: PMRv)

Um motoqueiro morreu no final da tarde desta segunda-feira (21/3), ao ser atingido por um Fiat Strada, de cor branca, de uma rede de supermercados. O choque ocorreu no quilômetro 253 da rodovia MG-050, próximo ao trevo de Piumhi, no Centro-Oeste do estado.

Segundo testemunhas, o Strada seguia no sentido Piumhi para Pimenta e, ao tentar ultrapassar um caminhão, o motorista perdeu o controle, derrapou, passou para a contramão, começando a rodopiar. A motocicleta Honda CG acabou sendo atingida, batendo na lateral do veículo, do lado do passageiro.

O piloto, assim que ocorreu o choque, foi atirado para fora da estrada e, segundo os patrulheiros da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), teve morte imediata. O motorista e o passageiro do Strada sofreram ferimentos leves. O tráfego teve de ser interrompido em uma pista, passando a funcionar no sistema “Pare e Siga”.