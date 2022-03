Instabilidade em talude impede realização de obra na MG-030 em Nova Lima

O sistema 'Pare e Siga' inverte a mão de circulação a cada 10 minutos (foto: Ivan Drummond/EM D.A. Press)

O trecho da rodovia MG-030, em Nova Lima, entre o Trevo das Quintas, onde fica a antiga máquina da Mina de Morro Velho, o da entrada principal da cidade, e o dos Cristais, permanecerá semi-interrompido, funcionando no sistema de “Pare e Siga”, de 5h às 19h, todos os dias. É que as obras planejadas para o final de semana, que deveriam desimpedir o trecho, que tem vários desmoronamentos de terra, que interditam uma das pistas, não puderam ser efetuados como se pretendia. Os engenheiros perceberam que ainda há instabilidade no talude e que se a terra fosse retirada, poderia ocorrer um novo deslizamento.

A realização da obra, a cargo da Prefeitura de Nova Lima, agora, depende de um novo estudo e novos cálculos, que serão feitos pelos engenheiros encarregados.

Com isso, no período da noite, automóveis e ônibus serão direcionados para o Centro de Nova Lima. Os veículos que estiverem seguindo para Rio Acima, entrarão na cidade pelo trevo principal da cidade, conhecido por Máquina, e retornarão à estrada pelo trevo dos Cristais. Ao mesmo tempo, as obras de preparação para receber a pista dupla terão continuidade.

Ao entrar em Nova Lima, o motorista terá três opções: a primeira, Cabeceiras, Retiro, Quintas, Jardim das Américas e Chácara dos Cristais; a segunda, Cabeceiras, Retiro, Centro, Bom Jardim e Chácara dos Cristais; e a terceira, Cabeceiras, Retiro, Centro e Avenida José Bernardo de Barros.