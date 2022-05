Menino de 11 anos leva canivete para escola após suposto caso de racismo

PM de Uberaba registrou a ocorrência como porte ilegal de arma branca consumado (foto: PMMG/Divulgação)

A Polícia Militar (PM) de Uberaba foi acionada no início da manhã desta quinta-feira (26/5) em uma escola estadual da cidade, onde a diretora, após denúncia de alunos, descobriu que um estudante de 11 anos estava com um canivete dentro de sua mochila. Ele foi suspenso hoje e amanhã (27/5) das aulas e poderá retornar à escola na próxima segunda-feira (30/5).

Quando a equipe da PM chegou à escola, o suspeito do ato infracional disse que vem sofrendo algumas ofensas racistas por parte de quatro colegas de sala. Eles, frequentemente, dentro da sala de aula, apagam as luzes e alegam que o menino, que é negro, fica invisível.

O menino declarou também aos militares que tem se sentido triste e ofendido pelas brincadeiras; além disso, ele disse que tem se sentido discriminado.

Menino ficou nervoso e chorou bastante

Apesar de explicar que pegou o canivete do seu padrasto em sua casa e colocou em sua mochila, o menino não soube explicar quais seriam as suas intenções ao ter levado a arma branca para a escola; ainda conforme a PM, neste momento ele ficou nervoso e chorou bastante.

Mãe e professor sabiam das brincadeiras de cunho racista

A mãe do menino relatou ao registro policial que o filho já havia lhe reclamado das ofensas racistas que vinha sofrendo por parte dos colegas, mas que não havia ido à escola por falta de tempo, já que tem trabalhando bastante.

Além disso, o menino disse aos militares que contou o que vem acontecendo para um professor, mas o mesmo não tomou nenhuma atitude.

A diretora escolar e a coordenadora pedagógica da escola afirmaram aos militares que vão apurar os fatos envolvendo o professor e os alunos e, posteriormente, irão acionar os representantes legais dos alunos citados pelo suspeito do ato infracional e, desta forma, vão tomar as providências legais e as medidas cabíveis.

Por fim, após os militares ouvirem as versões de todas as partes do caso, o menino foi liberado e entregue aos cuidados de sua mãe. Já o canivete foi apreendido e entregue na Delegacia de Plantão de Polícia Civil (PC) de Uberaba para as demais providências.