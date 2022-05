Um dia após divulgação da falta de medicamentos, Uberaba recebe remessas

Um dia após o Departamento de Assistência de Farmácia da Secretaria de Saúde de Uberaba informar à imprensa local que 24 medicamentos estavam em falta na Rede de Assistência de Farmácia do Município, unidades da rede receberam, nessa quarta-feira (25/5), remessas de quatro dos medicamentos, em atraso há mais de 30 dias.

No entanto, de acordo com prefeitura, os 24 medicamentos ainda são considerados em falta , sendo que sete itens aguardam resposta de fornecedores que foram notificados.

Segundo a chefe do Departamento Municipal de Assistência de Farmácia, Jucelena Aparecida Penteado Moreira, foram remessas dos medicamentos Dipirona 500mg, Sinvastatina de 20 mg, Fenobarbital de 100mg e insulina NPH - canetas que chegaram na quarta-feira e já foram distribuídas para as unidades de farmácia da rede pública de Uberaba."Essa é uma boa notícia; estamos conseguindo repor os estoques desses medicamentos, principalmente a Dipirona, que é bastante requisitada na nossa rede. Nossa expectativa é para a chegada de novas remessas para o abastecimento dos estoques", destacou Jucelene Moreira."Dentro do controle de estoque, considerando entradas e saídas, o abastecimento do Serviço de Assistência de Farmácia (SAF) está em 82,4%", complementou.