Uberaba: 24 medicamentos estão em falta, e uma empresa deve ser penalizada

O Departamento de Assistência de Farmácia da Secretaria de Saúde de Uberaba informou que dos 24 itens que estão em falta, sete deles aguardam entrega dos fornecedores (foto: Creative/Commons/Divulgação)

Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, 24 medicamentos estão em falta nas unidades da rede de assistência farmacêutica do município. Diante do problema, a Secretaria Municipal de Saúde informou que já notificou os fornecedores.

"Duas delas apresentaram pedido de extensão do prazo para entrega e essa demanda foi encaminhada para análise da Seção de Abastecimento Farmacêutico. Uma terceira empresa deve ser penalizada por não apresentar justificativa", ressaltou a Secretaria de Saúde de Uberaba, por meio de nota.



Ainda conforme a pasta, fornecedores já notificados estão solicitando prorrogação do prazo de entrega, estabelecido em contrato, e justificam os atrasos devido à dificuldade dos laboratórios brasileiros em receber princípio ativo estrangeiro para a produção dos remédios.



De acordo com o Departamento de Assistência de Farmácia da Secretaria de Saúde de Uberaba, conforme relatório de maio deste ano, dos 24 itens que estão em falta, sete deles aguardam entrega dos fornecedores que "são das atas estaduais realizadas pela Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais".



"Importação dos princípios ativos tornou-se um grande problema"



Segundo a farmacêutica especialista em saúde da Secretaria de Saúde de Uberaba, Gabriela Vizzotto, após o período pandêmico, a importação dos princípios ativos tornou-se um grande problema devido ao aumento da cotação do dólar, elevação do consumo e da demanda com diminuição da produção por alguns países.



Com relação aos medicamentos em falta na rede de assistência farmacêutica do município, Vizzotto citou alguns muito solicitados pela população, como: moxicilina suspensão, Amoxicilina+ Clavulanato suspensão, Dipirona comprimido, Fenobarbital comprimido, Loratadina xarope, Prednisolona solução e Sinvastatina 20mg comprimido. "Entre esses, estão medicamentos receitados pelos médicos a pacientes com COVID, ou sintomas gripais, por exemplo, comprometendo o tratamento de milhares de pacientes, que podem ter que comprar os remédios das farmácias privadas onde ainda são encontrados", considerou a farmacêutica.

Processos licitatórios e pregões eletrônicos



O Departamento de Assistência de Farmácia de Uberaba também informou que neste momento estão sendo realizados processos licitatórios para a compra de medicamentos para suprir itens em falta. "Pregões eletrônicos estão em andamento, todos em fase de finalização, a maioria em processo de homologação e assinaturas de contrato", explicou o departamento.



"Houve aumento do consumo de medicamentos em 2021 e o quantitativo da programação de compras realizadas para esses itens não foi suficiente. Novos processos licitatórios não foram concluídos a tempo para substituir os contratos sem saldos, ocasionando o desabastecimento de alguns itens nas farmácias municipais", complementou Vizzotto.



Ainda conforme a farmacêutica, a Secretaria de Saúde de Uberaba está empenhada em agilizar a finalização dos pregões eletrônicos e a regularização dos estoques na Seção de Abastecimento Farmacêutico.



Pandemia provocou aumentos do consumo de psicotrópicos e movimento em fármácias públicas

Após a chegada da pandemia, em Uberaba, assim como em vários municípios do país, houve um aumento expressivo do consumo de psicotrópicos, como: antidepressivos, ansiolíticos e controladores de humor.

"Houve também grande procura nas farmácias públicas devido a questões socioeconômicas, sendo pessoas que antes não utilizavam o Sistema Único de Saúde", finalizou a farmaceutica da Secretaria de Saúde de Uberaba.