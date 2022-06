Em áudio, segurança que agrediu cliente em bar de Uberlândia alega racismo

O segurança que agrediu um cliente de um bar em Uberlândia disse que o homem cometeu injúria racial contra ele e havia desobedecido a vários pedidos para que não dançasse no salão do estabelecimento. Em áudio enviado a um grupo que participa, o segurança contou que o homem, de 43 anos, havia lhe dito que o respeitava, apesar dele ser preto.

O caso aconteceu no domingo (5/6), no bar Zenaide, em um shopping da cidade. No vídeo, é possível ver o momento em que o segurança vai até à mesa do homem, que desobedece a regra da casa de não dançar no local, dá um tapa em seu chapéu e depois inicia as agressões, principalmente com socos, já com a vítima caída no chão.