Vídeo: cliente é agredido por segurança após dançar em bar de Uberlândia

Um cliente de um bar em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foi agredido por um dos seguranças do estabelecimento por dançar no local. Depois de desferir socos na vítima, o funcionário fugiu. Frequentadores do local filmaram o episódio.





A violência aconteceu nesse domingo (5/6), no bar Zenaide, instalado em um shopping na Zona Sul da cidade. No local é proibido que os clientes usem o espaço para dançar, ainda que haja apresentações ao vivo.













Momento em que o segurança agrediu cliente que dançava em bar (foto: Reprodução/Redes sociais)



Bar se manifesta Contido por outras pessoas, o funcionário do bar fugiu do local, enquanto o homem agredido recebeu apoio do estabelecimento e atendimento médico. Ele sofreu um corte na testa.





Nas redes sociais, o bar Zenaide informou não compactuar com o que chamou de “comportamento arbitrário” cometido pelo segurança. O trabalhador, que é terceirizado, estava no estabelecimento há alguns anos e não tinha histórico violento.