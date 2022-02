Briga entre crianças causa confusão generalizada em BH; veja vídeo

Confusão continuou mesmo com chegada da PM (foto: Reprodução/Twitter)



Uma confusão entre duas crianças de 7 anos, que aconteceu nesse sábado (19/2), gerou uma briga generalizada, no bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte. Um vídeo do momento viralizou nas redes sociais neste domingo (20/2).

A confusão começou depois que duas meninas discutiram quando brincavam no espaço kids do Mercado da Boca. A monitora do local separou as duas e chamou os pais para tirar as garotas do local e acalmá-las.

Segundo a PM, uma das mães teria chamado atenção da outra criança e os responsáveis por ela não gostaram. Com os ânimos alterados, foram questionar a atitude da mulher, quando o tumulto começou.



Briga entre crianças causa confusão generalizada no Buritis



Segundo a PM, os responsáveis pelas meninas iniciaram uma discursão que acabou em agressão física





Ao tentar separar a briga, uma adolescente de 17 anos, filha de uma das mães, foi agredida na boca.





A confusão causou estragos no estabelecimento, que vai acionar os responsáveis na Justiça.



Briga começou quando as duas crianças se desentenderam no restaurante (foto: Mercado da Boca/Divulgação)

Foi neste momento que outras pessoas entraram na briga e o tumulto foi geral.A confusão causou estragos no estabelecimento, que vai acionar os responsáveis na Justiça.