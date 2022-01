Shopping em Contagem fecha mais cedo após confusão entre adolescentes

ItaúPower Shopping fechou duas horas mais cedo nesse sábado por conta de 'rolezinho' tumultuado (foto: Reprodução/Facebook ItaúPower Shopping)

Uma confusão entre jovens motivou o fechamento mais cedo do ItaúPower Shopping, em Contagem, cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesse sábado (15/01). O centro comercial, que encerra as atividades às 22h aos sábados, precisou fechar às 20h com o tumulto entre os adolescentes.