Contagem registra chuva de granizo neste sábado (15/1)

Neste sábado (15/1), as temperaturas seguiram altas em todo o estado. De acordo com o Inmet, a previsão era de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata.





Pelo menos dois bairros de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, registraram chuva de granizo na tarde deste sábado (15/1).Segundo um morador do Bairro Eldorado, choveu forte por meia hora no local. "O granizo não foi muito, mas caíram pedrinhas de centímetro e muito raio. Por volta das 15h15, a chuva já havia acabado", comentou.Após a a manhã ensolarada, a chuva virou pauta nas redes sociais. "Que chuva é essa em Contagem? Granizo, raio, temporal absurdo", disse uma usuária.Outra comentou sobre o temporal no Bairro Cidade Industrial. "Chuvão de granizo no Cidade Industrial em Contagem", disse.