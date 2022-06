Vídeo: Confusão em UPA do interior de Minas termina com segurança agredido

Tudo ocorreu dento da Upa, que estava lotada (foto: Arquivo Folha da Manhã/Reprodução) Na madrugada desta quinta-feira (2/6), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade de Passos, no interior de Minas Gerais, houve uma confusão provocada por um homem que estava internado.

O paciente com crise convulsiva estava inserido no SUS Fácil aguardando vaga para a Santa Casa de Misericórdia do município.

Uma testemunha disse que o paciente chegou à Upa "totalmente drogado", foi bem recebido, bem tratado, tomou sopa e foi medicado.

Ele levantou-se da cama e foi até o médico, agredindo-o. Além disso, tirou o soro dos braços das moças que estavam nos corredores, porque a UPA estava lotada.



Segundo a testemunha, o homem queria sair para buscar drogas, mas um enfermeiro não deixou.

“Os seguranças impediram porque ele não estava de alta médica ainda. Foi aí que ele pediu a esposa para buscar droga. A esposa não quis sair nem deixar ele sair. Ele começou a espancar a esposa no corredor da UPA, de frente para o quarto onde eu estava com o meu marido", explica.

A Polícia Militar foi acionada e todos os envolvidos passaram por exame de corpo delito.

“Tudo ficará à disposição das autoridades e como documento para a Upa. Se fosse um funcionário da unidade nós teríamos que tomar medidas, mas não houve participação como agressores”, disse o diretor administrativo, o médico Lucas Carvalho.

O diretor clinico, Flávio Ferreira, disse que os documentos foram todos providenciados: BO e ficha de atendimento do segurança que tomou uma mordida.