Empresário de BH chora após sentença de homem que tentou matá-lo há 11 anos

Após ouvir a sentença, o empresário Fernando Demétrio Nogueira dos Reis se emocionou ao agradecer o trabalho da Justiça (foto: Tribunal do Júri/Vídeo/Reprodução)

Um dos envolvidos na tentativa de assassinato do empresário Fernando Demétrio Nogueira dos Reis – dono de um tradicional restaurante e buffet na orla da Lagoa, em Belo Horizonte – foi condenado a 11 anos e quatro meses em regime inicialmente fechado.A sentença para o crime ocorrido em 22 de julho de 2011 foi dada em sessão do Tribunal do Júri desta quinta feira (18/8). O juiz Daniel Chaves Leite concedeu ao réu, Élio Morais, o direito de recorrer em liberdade.