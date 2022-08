Personal trainer acusado de tentativa de homicídio é absolvido por júri

Segundo os advogados, os jurados consideraram que o personal Altinézio Neto (centro) agiu em legítima defesa (foto: Ricardo Rocha Associados/Divulgação) O personal trainer Altinézio Neto, de 37 anos, acusado de tentativa de homicídio em Frutal, no Triângulo Mineiro, foi absolvido ontem (2/8), durante júri popular, realizado em plenário do Fórum da Comarca do município.

Na época do fato, ocorrido em 27 de setembro de 2020, a vítima, que não reside mais em Frutal, foi atingida por dois disparos de arma de fogo e precisou passar por cirurgia no Hospital Municipal Frei Gabriel. Também, na época, o acusado chegou a ficar preso por 30 dias em presídio local.

Além disso, Rocha disse que os jurados também levaram em consideração o fato de que, antes dos disparos de arma de fogo, a vítima agrediu fisicamente tanto a mãe quanto o pai do acusado.

“Desta forma, ficou demonstrado durante o julgamento que meu cliente não agiu com intenção de cometer um homicídio, mas sim em defender a si próprio e seus pais”, complementou o advogado.

Ao final do julgamento, o pedido do Ministério Público (PM) pela condenação do acusado pelo crime de tentativa de homicídio simples não foi acatado pela Justiça.

Comemoração

Por meio de publicação em suas redes sociais, personal trainer comemorou e agradeceu por sua absolvição.

“Todos nós temos dias nublados e com tempestade. Eu também, porém como tudo que faço em minha vida, eu assumo as responsabilidades, com respeito e honra. Quero agradecer minha família que sempre esteve ao meu lado, minha irmã que nunca me deixou deixar de ter fé, minha esposa que é e sempre será meu apoio, meus filhos que são a minha motivação e meus amigos que são os motivadores e meus advogados, Dr. Ricardo Rocha e Dra. Letícia Vitória que foram brilhantes e muito competentes em seu trabalho, com muita dedicação e qualidade”, diz trecho de sua publicação.