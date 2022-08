Caso Bárbara Vitória: defesa fará investigação paralela

A advogada contou que a família precisa de respostas para viver o luto com serenidade (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Para tentar solucionar as dúvidas que envolvem a morte da menina Bárbara Vitória, de 10 anos, a defesa da família prepara uma investigação paralela. A informação foi repassada ao Estado de Minas pela advogada que acompanha o caso, Aline Fernandes.

Jovens em vídeo não seriam suspeitos

“Como a família ainda tem muitas dúvidas e muitas respostas não foram solucionadas pela polícia, neste momento se faz imprescindível a realização de uma investigação defensiva”, disse na manhã desta quarta-feira (3/8) durante o velório da criança.Ainda de acordo com Aline, é preciso montar o “quebra-cabeça”, para que a família da pequena garota possam “vivenciar o luto com serenidade”.“E trazer paz para que Bárbara possa descansar em paz, com a sensação de justiça”, concluiu, afirmando, ainda, que os pais de Bárbara foram intimados para depoimento.“O suspeito principal ainda não foi preso e a família não teve qualquer acesso ao depoimento dele, além dos procedimentos. Eles receberam intimação para prestar depoimento e amanhã estarei no departamento para colher informações”, afirmou.Os dois jovens que aparecem correndo em imagens divulgadas na última segunda-feira (1/8) não seriam suspeitos do crime. Conforme a advogada, a dupla se preparava para pegar um ônibus.

“Ali é o ponto de ônibus, então eles não estavam correndo atrás da Bárbara. E ela estava correndo porque andava assim, pulando. Esses meninos estão prestando suporte para a família e prestaram condolências”, finalizou.